Приключи изборният ден във Варна

Изборният процес във всички секции на територията на област Варна е приключил, съобщиха от регионалната дирекция на полицията. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.

Днес служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в МВР - Варна, след подадени заявления от граждани, са издали 9 удостоверения. Създадена е и необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите.