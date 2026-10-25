Приключи изборният ден във Варна
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Снимка: БТА
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Изборният процес във всички секции на територията на област Варна е приключил, съобщиха от регионалната дирекция на полицията. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.
Днес служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в МВР - Варна, след подадени заявления от граждани, са издали 9 удостоверения. Създадена е и необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите.