Проекто-националите по баскетбол до 16 г. с лагер в Търговище

Проекто-националният отбор по баскетбол за момчета до 16-годишна ще се събере отново на кратък лагер.

Стойо Чолаков и щабът му ще проведат тренировки с група от 17 състезатели, този път в Търговище. Лагерът е от 30 януари до 3 февруари.

В групата попаднаха:

Михаил Калинов (Доростол Силистра)

Александър Божков (Испания)

Калоян Колев (ЦСКА)

Петър Симеонов (Балкан)

Мартин Александров (БУБА Баскетбол)

Никола Нанков (Тунджа Ямбол)

Антоан Виденов (Дунав Русе)

Кристофър Узунов (Черно море Тича)

Добромир Шерингов (Ънстопабъл)

Кирил Костов (Благоевград)

Антонио Гелов (Рилски спортист)

Дарио Тодоров (Спартак Плевен)

Ивайло Скрински (БУБА Баскетбол)

Марк Шопов (Тунджа Ямбол)

Стефан Касабов (Тунджа Ямбол)

Стефан Михайлов (Черно море Тича)

Егор Монохин (Балкан)

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok