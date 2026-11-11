Проф. Балтов: Това е най-тежкото пътнотранспортно произшествие, на което съм свидетел

Мащабите на трагедията на автомагистрала „Тракия“ шокираха дори медици с дългогодишен опит в спешната помощ. Сред първите специалисти, пристигнали на мястото на тежките произшествия, е проф. д-р Асен Балтов - началник на Клиника по ортопедия и травматология в болница "Сърце и мозък" в Бургас.

Шестима от пострадалите при тежката верижна катастрофа на АМ „Тракия“ се лекуват в болница „Сърце и мозък“ в Бургас. Двама от тях са в реанимация, а румънският гражданин е на апаратна вентилация и в изкуствена кома заради тежка гръдна травма. Вчера в лечебното заведение са извършени шест оперативни интервенции, три от които на един пациент – лекар от друга болница в Бургас.

За състоянието на румънския гражданин проф. Балтов съобщи, че той продължава да бъде в тежко състояние и е на апаратна вентилация.

„Румънският гражданин в момента е на апаратна вентилация в изкуствена кома с тежка гръдна травма. Колегите правят всичко възможно да подобрят състоянието му“, каза проф. Балтов.

Той разказа и за видяното на мястото на катастрофата, където е пристигнал вчера.

„Мога да кажа, че това за мен е най-тежкото пътнотранспортно произшествие, на което съм свидетел. Беше нещо изключително тежко. За съжаление, ние малко по-късно пристигнахме и не можахме да участваме в транспорта до болниците. Но мога да кажа, че беше направена организация за максимално бързо извозване на пострадалите към болниците. Затова ние отидохме към Ямболската болница, да помагаме в Ямболската болница“, посочи той.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.