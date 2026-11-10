Промените в данъчните закони: Влизат за обсъждане в бюджетната комисия в НС

Трети час продължава извънредното заседание на бюджетната комисия, която разглежда пакетът от данъчни закони, които трябва да осигурят приходната част на Бюджет 2027. Заседанието на бюджетната комисия, което продължава и в този час, беше прекъснато с едноминутно мълчание в памет на загиналите при тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“ днес. В рамките на тричасовото заседание народните представители приеха почти без дебати увеличаване на данъчните облекчения за многодетни семейства. Според предложенията в бюджета за 2027 г. размерът им ще бъде между 5000 и 15 000 евро.

Сериозни дебати, основно с участието на опозицията, предизвика предложението за въвеждане на данък върху свръхпечалбите в размер на 33% за компании от банковия сектор, застрахователния сектор, чейндж бюрата и телекомуникациите. Опозицията се обяви и против облагането със 7% на ваучерите за храна над 102 евро. Още в началото на заседанието заместник-министърът на финансите защити предложенията за промени в данъчното законодателство.

Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: „Годишните промени в данъчното законодателство за 2027 година са свързани с няколко основни приоритета: увеличаване на данъчните приходи, повишаване на тяхната събираемост, включително чрез ограничаване на сивата икономика, засилване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, както и ефективно противодействие на отклонението от данъчно облагане. Пакетът включва и промени, произтичащи от необходимостта от транспониране на приложими директиви на ЕС, както и прилагане на международните стандарти и насоки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в областта на данъчното облагане. Едновременно с това са предвидени мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите, както и данъчни преференции и облекчения в подкрепа на семействата с деца и предприятията.“

Междувременно стана ясно, че Министерският съвет се отказва от предложението за въвеждане на акциз върху електрическите автомобили. Това обаче не се отнася за мощните автомобили с бензинови двигатели.

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