Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва

Социалното недоволство продължава да кипи в Европа. Мерките на властите във Франция и Италия временно потушиха екстремното насилие. Но след липсата на пробив между синдикатите и премиера Себастиан Льокорню, на 5 ноември предстои национална стачка във Франция. В Италия премиерът Джорджа Мелони издаде указ за по-строги мерки при безредици. Днес в Гърция по улиците излязоха студенти, преподаватели и родители. Не стихва недоволството в Албания и Португалия.

ФРАНЦИЯ

Усещане за затишие пред буря. Размирните райони във Франция се превърнаха в призрачни зони заради вечерния час. В социалните мрежи обаче не спира организацията за протестите в събота. Президентът Еманюел Макрон свиква утре среща с разузнавателните служби.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Онези, които възнамеряват да предизвикват безредици в събота, ще бъдат възпрепятствани да го направят. Утре ще представим конкретните мерки, които ще предприемем."

Вчереният час действа в някои квартали на френската столица, както и в райони на още 7 града.

Мамад, студент: "Вечерният час няма да сложи край на грабежите. Няма да спре насилието, ще подхрани още омраза."

В Лион, Марсилия и Денан мярката е само за непълнолетни.

ИТАЛИЯ

Милано е нащрек. Много собственици на магазини затварят в очакване на нова протестна вълна.

Джорджа Мелони обяви операция "Безопасни улици". Полицаите ще могат да задържат младежи превантивно за 12 часа. А в случаите на вандализъм от деца, отговорни ще бъдат родителите.

Джорджа Мелони, министър-председател на Италия: "Прилагаме прост принцип – тези, които чупят – плащат. Ако извършителят е непълнолетен, ще плащат родителите му."

Предвижда се 500 военни да останат в Милано до края на годината.

ГЪРЦИЯ

Недоволството и на гръцките студенти – над 3000 полицаи са мобилизирани да следят за реда.

– Първи курс съм, но според мен студентите в Гърция ги чака мрачно бъдеще. Няма работа, няма сигурност. Наемите са изключително високи, а жилищата – много малки.

Демонстрации има също в Солун и Патра. Гръцката федерация на учителите също се включи в протестите – с 24 часова стачка в детските градини и началните училища.

АЛБАНИЯ

Албанската столица се готви за девета нощ на сблъсъци между студенти и полицаи. Правозащитни организации обвиняват полицията в непропорционална употреба на сила. Съобщава се за над 30 ранени случайни минувачи.

ПОРТУГАЛИЯ

И в Португалия – палатковите лагери в Лисабон и Порто в знак на протест срещу високите наеми и цени на жилища бяха премахнати. Демонстрантите обаче предупредиха, че тази вечер отново ще са на улицата.

снимки: БТА, БГНЕС