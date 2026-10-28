Провалено заседание на НС за палежа на антени на "Старлинк" и помилванията на наркодилъри

Депутатите трябваше да се съберат на извънредно заседание в парламента днес. При първата регистрация 112 депутати заявиха присъствие и председателят на НС обяви, че няма кворум. 15 минути по-късно при втората регистрация също не се събра.

В дневния ред бяха заложени две точки – палежът на антените на "Старлинк" край София и казусът с помилването на Огнян Атанасов. И двете предложения са внесени с подписите на депутати от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме Промяната" и "Демократична България".

По темата с палежите на антените на "Старлинк" трябваше да бъдат изслушани премиерът Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Те трябваше да предоставят информация за предприетите действия от държавата и как обвиняемите са успели да напуснат страната.

Депутатите трябваше да направят нов опит за изслушвания и помилванията на Огнян Атанасов и Динко Господинов. На въпроси на депутати трябваше да отговарят вътрешният министър Иван Демерджиев, директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов, както и Васил Кордев, заемал длъжността началник на Софийския затвор през ноември – декември 2022 г. Предишните два опита за извънредни заседания на парламента се провалиха заради липсата на кворум.