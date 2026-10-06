Проверяват морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидента с корабите в Черно море

Извънредна проверка за евентуално замърсяване на морската вода започна по българското Черноморие след инцидента с корабите в Черно море. По разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова днес ще бъдат взети проби от морската вода в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Пробите ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали. Ще бъдат проследени и физико-химичните показатели за качеството на водата. Пробовземането се извършва от екипи на регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда.

Целта е да се установи актуалното състояние на морските води и дали има замърсяване, свързано с инцидента с корабите. От Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще обявят резултатите след приключването на лабораторните изследвания.