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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Проверяват морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидента с корабите в Черно море

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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проверяват морската вода варна бургас замърсяване инцидента корабите черно море
Снимка: БТА
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Извънредна проверка за евентуално замърсяване на морската вода започна по българското Черноморие след инцидента с корабите в Черно море. По разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова днес ще бъдат взети проби от морската вода в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Пробите ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали. Ще бъдат проследени и физико-химичните показатели за качеството на водата. Пробовземането се извършва от екипи на регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда.

Целта е да се установи актуалното състояние на морските води и дали има замърсяване, свързано с инцидента с корабите. От Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще обявят резултатите след приключването на лабораторните изследвания.

#проверяват морската вода #инцидент с кораби #Бургас #Черно море #Варна

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