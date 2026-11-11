Проверяват състоянието на асфалта на АМ „Тракия“ след тежките катастрофи, прокуратурата изиска документи от АПИ

Над 50 свидетели са разпитани във връзка с тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. Разследващите проверяват и състоянието на пътната настилка, като са взети проби от асфалта за изследване на сцеплението.

Окръжната прокуратура в Ямбол е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ цялата документация за въвеждането в експлоатация и ремонтите на участъка, в който станаха катастрофите. Въз основа на документите и резултатите от изследването на настилката ще бъде назначена строително-техническа експертиза.

По случая са извършени шест огледа на местопроизшествието, включително с помощта на дрон. Иззети са 20 автомобила, сред които и товарната композиция, управлявана от задържания румънски гражданин. Предстоят допълнителни огледи на превозните средства.

Продължават разпитите на пострадали, настанени в болници, които са в състояние да дадат показания. Предстои и повторен разпит на задържания румънски гражданин.

Разследването се провежда от десет следователи от Националната следствена служба и трима криминалисти. Назначени са съдебно-медицински експертизи, предстои и автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма на катастрофите.

Ще бъде изготвена и комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, която да установи причинно-следствената връзка между произшествията, смъртта на 11 души и нараняванията на останалите пострадали. След заключенията на експертите прокуратурата ще прецени дали има основания за повдигане на обвинения срещу конкретни лица.