ПСЖ подчини Лион и оглави класирането във Франция

Пари Сен Жермен победи Олимпик Лион с 2:0 на „Парк де Пренс“ в среща от осмия кръг на френската Лига 1. Успехът изкачи европейския клубен шампион на върха в класирането със 17 точки, една повече от втория Рен. Парижани записаха осма поредна победа във всички турнири, след като Сени Маюлу и Мика Годтс осигуриха трите точки с попадения след почивката.

Домакините започнаха активно и още в първите 10 минути Дезире Дуе и Фабиан Руис имаха възможности да открият резултата. Феран Торес също не успя да преодолее защитата на Лион, а двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

Развръзката настъпи в 72-рата минута, когато Годтс намери Маюлу в наказателното поле, а нападателят реализира за 1:0. Шест минути преди края на редовното време самият Годтс се разписа и сложи точка на спора, оформяйки крайното 2:0.

Пари Сен Жермен продължаваше да бъде без няколко от основните си футболисти заради контузии. Извън състава останаха Усман Дембеле, Маркиньос, Хвича Кварацхелия и Нуно Мендеш.

Олимпик Лион заема петото място в класирането на Лига 1 с 14 точки.