Радостин Василев: Гласувах за българския национален интерес

Гласувах за българския национален интерес и както винаги надеждата ми е, че все повече хора ще проумеят, че е време за голяма промяна в България – това заяви кандидатът за президент Радостин Василев.

"Призовавам ги всички да излязат и да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи. Моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти", добави той.