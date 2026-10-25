Радостин Василев: Тази избирателна активност е плод на разочарованието на българските граждани предимно към управлението

Тази избирателна активност е плод на разочарованието на българските граждани предимно към управлението на "Прогресивна България". Това заяви ва брифинг след края на изборния ден кандидатът за президент и лидер на партия МЕЧ Радостин Василев.

"Първо, искам да изкажа благодарност на всички български граждани, които са си направили труда и днес са гласували, защото от това, което разбираме, сме изправени пред може би най-ниската избирателна активност въобще от демократичните промени в България. Тази избирателна активност е плод на разочарованието на българските граждани предимно към управлението в момента на „Прогресивна България“. Тя се отразява видимо и върху резултата, който има госпожа Йотова. Изказвам огромна благодарност и на тези граждани, които подкрепиха мен и господин Манов. Ние сме на четвърта позиция на тези избори. Изчакахме достатъчно време, за да е сигурно това нещо. Над 4%, всички останали кандидати след нас вече са под 4-процентната бариера."

Ние показваме стабилност и израстване спрямо последните избори, категоричен е Василев.

"Заслужава да се обърне внимание, че това, от което се опасявахме най-много преди изборите – разочарованието на българските граждани води до това, че те си остават вкъщи, а не избират алтернативен кандидат. Алтернативата, която беше наложена – госпожа Йотова и господин Гюров, по медии и сред анализаторите, в голяма степен в крайна сметка, относително изненадващо за мнозина, може да се окаже, че бива изпреварена госпожа Йотова. Относно нашия резултат за МЕЧ, извънпарламентарна в момента партия, четвъртата позиция от 27 кандидати с много сериозно ядро е знак, че ние продължаваме да вървим в правилната посока. Ще продължим да се борим за доверието на българските граждани с нашата експертност, с това, че ние предлагаме решения винаги в полза на обществото. Явно радикализацията в говора и особено във външнополитическата геополитическа тематика в момента е добър стратегически елемент в тези избори, но в България според мен голямата промяна предстои напролет. След балотажа, който е след една седмица, ако госпожа Йотова загуби изборите, сме изправени пред ситуация на предсрочни парламентарни избори. Няма как да скрия, че имахме значително по-големи очаквания, но политиката ни е научила да бъдем смирени и да знаем, че всичко идва с времето си, с усилията. МЕЧ показва много сериозен резултат."

Радостин Василев призова симпатизантите си да не гласуват за Йотова на балотажа.