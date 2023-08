Рафаел Варан се изказа против дългите продължения на мачовете

Френският защитник на Манчестър Юнайтед Рафаел Варан излезе с позиция на профила си в Туитър, в която се обяви против решението на Футболната асоциация на Англия (ФА) да последва примера от световното първенство в Катар и да наложи по-дълги допълнителна времена с цел повишаване на чистото игрово време.

Самият Варан споделя, че той и негови колеги са изразили своите опасения миналата седмица по време на среща с представители на ФА, но оттам не са ги послушали.

По думи на световния шампион с Франция от 2018-а и без това решение "графикът е изключително наситен" и носи без това огромни опасности за физическото и психическото здраве на футболистите.

We had a meeting last week with the FA. They recommended from the referees new decisions and rules.



From the managers and players, we have shared our concerns for many years now that there are too many games, the schedule is overcrowded, and it’s at a dangerous level for…