Разследват обществена поръчка за близо 3,5 млн. лева в Сунгурларе заради платени, но недовършени строителни дейности

Икономическа полиция в Бургас започна разследване за възможни нарушения при изпълнението на обществена поръчка за изграждането на дом за хора с увреждания в Сунгурларе. Стойността на проекта е близо 3,5 милиона лева без ДДС.

По данни на полицията длъжностни лица от общината са удостоверили с подписите си, че строителните дейности са изпълнени изцяло. Въз основа на това сумата по договора е изплатена, въпреки че строителството все още продължава.

Снимки: МВР

При проверка на място разследващите са установили 21 работници, които продължават да извършват строителни дейности. Обектът е бил отчетен като завършен още в края на юли.

Обществената поръчка е възложена на частна фирма през септември 2025 година. По случая е образувано досъдебно производство за предполагаема безстопанственост. Иззета е цялата документация, а разследването продължава.