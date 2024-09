РБ Лайпциг прекъсна серията си от три мача без победа с разгром срещу Аугсбург

РБ Лайпциг спечели убедително с 4:0 у дома срещу Аугсбург и се изкачи на второ място в класирането на Бундеслигата.

Бенямин Шешко вкара два ранни гола до 15-а минута, а Петер Гулачи спаси дузпа на Джефри Гувелеу в средата на първата част и запази аванса на Лайпциг от две попадения до почивката.

