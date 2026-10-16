Реал Мадрид и Фенербахче постигнаха домакински победи в Евролигата

Испанският Реал Мадрид постигна трета поредна победа в Евролигата по баскетбол за мъже, след като надделя над гостуващия АСВЕЛ Вильорбан (Франция) със 111:92 (27:25, 34:23, 16:23, 34:21) в двубой от шестия кръг на надпреварата.

Реал подобри баланса си до 3-3 след старт с 0-3, докато АСВЕЛ има два успеха и четири поражения. Андрес Фелис поведе победителите с 26 точки, като реализира 8 от 11 тройки. Тео Маледон добави 16 точки и 9 асистенции, докато Хайме Прадия записа 12 точки за Реал. ТайТи Вашингтон беше най-резултатен за АСВЕЛ със 17 точки.

Фелис помогна на Реал да изравни клубния рекорд за най-много тройки - 19, и реализира три от тях в началото на четвъртата четвърт, за да постави Реал на пътя на успеха.

Турският Фенербахче се наложи над Партизан (Сърбия) със 74:65 (12:19, 13:9, 34:16, 15:21) след силно второ полувреме, като домакините преодоляха ранен дефицит от 6:16, подобрявайки резултата до 5-1, докато сръбският отбор е с 3-3 след трето поредно поражение. Гостите водеха през първото полувреме, като ограничиха турския отбор до 1 от 9 стрелби от игра, но ходът се обърна след почивката, като Фенербахче не погледна назад, след взе аванс от 59:44 в края на третата четвърт.

Шавон Шийлдс се отличи за домакините със 17 точки и 8 борби, докато Талън Хортън-Тъкър добави 14 и 6. За Партизан Итън Томпсън наниза 13 точки.

Макаби Тел Авив (Израел) спечели убедително като гост на Валенсия (Испания) с 91:88 (31:23, 19:25, 21:24, 20:16). Играчите на Одед Каташ започнаха силно и отбелязаха 31 точки в първия период. Валенсия се върна, за да поведе няколко пъти през второто полувреме, но пропусна ключови атаки в последните моменти, претърпявайки втората си загуба за седмицата. Гости разпределиха офанзивната си игра по отличен начин, като Ошай Брисет, Джейлън Хоард, Джими Кларк III, Роман Соркин, Ям Мадар и Бонзи Колсън вкараха двуцифрен брой точки.

БК Дубай победи домакините от Армани Милано (Италия) със 101:97 (29:23, 27:26, 27:19, 18:29), за да завърши седмицата с втори успех след този над Баскония във вторник. С Дуейн Бейкън, водещ в атаката, и Мфионду Кабенгеле, доминиращ под коша, гостите направиха двуцифрена преднина през втората четвърт и удържаха атаките на италианците в заключителните минути.

View this post on Instagram A post shared by EuroLeague (@euroleague)





По-късно тази вечер Олимпиакос на българската баскетболна звезда Александър Везенков и американеца с български паспорт Коди Милър-Макинтайър ще гостува на Барселона на друг натурализиран американец Умоджа Гибсън.