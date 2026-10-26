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Рекордно класиране за Елизара Янева в класацията на WTA

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Спорт
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Росица Денчева и Лидия Енчева също записаха най-добрите си класирания в ранглистата.

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Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста по тенис на WTA.

Първата ракета на Бългрия при жените се изкачва с три места до 139-ото с актив от 517 точки. Тази вечер, не преди 19:00 часа, българката ще стартира на турнир от сериите "Чалънджър 125" в Курмайо (Италия) срещу представителката на домакините Джесика Пиери.

Втората ракета на страната Росица Денчева също записва рекордна позиция в ранглистата, като се изкачва с две места и вече е 195-а с актив от 392 точки.

Денчева ще стартира в същата надпревара като Янева, но в по-ранен час, и ще се изправи срещу Габриела Кнутсон (Чехия).

Третата българка с най-висока позиция в ранглистата Лидия Енчева вече заема рекордното за кариерата си 324-то място с 209 точки.

Росица Денчева прогресира и в класацията на двойки, в която е най-добра сред българките, изкачвайки се до рекордното за нея 210-о място с 372 точки.

Елена Рибакина (Казахстан) продължава да бъде лидер в ранглистата с 9501 точки, пред Арина Сабаленка (Беларус) със 7550. Единствената промяна в топ 10 е изкачването на Ига Швьонтек (Полша) до осмото място за сметка на Линда Носкова (Чехия), която вече е десета.

В челната десетка при дуетите няма промени, а водачка все още е Катержина Синякова (Чехия) с 11260 точки.

#класация на WTA #Лидия Енчева #Елизара Янева #Росица Денчева

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