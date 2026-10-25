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Рекордно ниска избирателна активност в сливенския квартал "Надежда"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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Рекордно ниска избирателна активност в сливенския квартал "Надежда"
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Секциите, в които гласуват хората от квартал "Надежда" в Сливен отбелязват рекордно ниска избирателна активност. В секции с 1400 избиратели и две машини са гласували само комисиите или по един двама души.

В три от най-големите секции урните са празни или с по десетина и по-малко бюлетини. Според председателите на комисиите хората нямат проблем с гласуването с машини. Обясняват си го с липса на интерес към вота.

"Ами аз не виждам даже движение в коридора на училището... надявам се до края на деня да се увеличи.

- БНТ: Как си го обяснявате? Защо не идват хората да гласуват? Имат ли затруднения?

Тези, които минават на машините, минават изключително бързо и млади и възрастни, аз съм от няколко години в Шесто и не е имало проблем с машините."

Един от малкото престрашили се да гласуват беше 74-годишен мъж от квартал „Надежда“.

"Лесно, който учи ще знае всичко.

- БНТ: Машината затрудни ли те по някакъв начин?

Не, защото съм свикнал да отговарям на въпросите."

Млад, неграмотен мъж пък гласува под наставничество на избирателната комисия.



Очакванията са следобедните часове да се увеличи интереса към изборите. Към момента изборният ден в Сливенско протича спокойно.

#България избира президент #избирателна активност #Сливен

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