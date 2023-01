Рибакина отстрани Азаренка за втори финал в турнирите от Шлема

Елена Рибакина е първата финалистка в тазгодишното издание на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като надигра Виктория Азаренка със 7-6 (4), 6-3 за около един час и 45 минути игра.

Казастанката, действаща шампионка на Уимбълдън, се оказа в ролята на догонваща в откриващия сет след пробив на двукратната победителка в Мелбърн. Азаренка обаче бързо сдаде преднината си, а по-добрата игра на Рибакина й гарантира нов брейк и аванс от 5-3. Сервирайки за спечелване на частта обаче тя се пропука, пропускайки и сетбол, като в крайна сметка се стигна до тайбрек, след като 22-та в схемата спаси три точки за пробив в 11-ия гейм. В тайбрека и двете направиха грешки, като Рибакина имаше два сервиса при 5-2 в своя полза, но загуби и двете точки. Впоследствие това обаче направи и Азаренка, което доведе и до сет за казахстанката след точно час игра.

Вторият сет стартира по-добре за Рибакина, която поведе с пробив за 3-1. При 5-2 тя сервираше за мача, но нервите й не издържаха и Азаренка върна един от брейковете. Беларускинята обаче продължи с брака в играта и допусна нов пробив, който се оказа фатален и сложи край на участието й в турнира. Рибакина направи три пъти повече асове от съперничката, като завърши с положителен баланс при уинърите и непредизвиканите грешки – 30-21, докато Азаренка приключи с 26-27.

