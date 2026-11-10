Роберто Д'Аверса е новият старши треньор на Сасуоло

Роберто Д'Аверса е назначен за старши треньор на Сасуоло, съобщи пресслужбата на италианския клуб. Договорът на 51-годишния бивш футболист е до 30 юни 2027 г.

Д'Аверса заменя Алберто Акуилани, който беше уволнен на 9 ноември след пет поредни загуби в Серия А. Последният мач на 42-годишния специалист беше поражението с 0:3 от Рома в 11-ия кръг.

Д'Аверса преди това е бил треньор на Торино, Емполи, Лече, Сампдория и Парма. Последният му престой беше в Торино, където беше треньор от февруари до май 2026 г.

След 11 мача Сасуоло е 17-ти в Серия А с 8 точки. Отборът ще играе следващия си мач на 22 ноември срещу Дженоа.