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Ромелу Лукаку слага точка на кариерата си с националния отбор на Белгия

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Спорт
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От първата му повиквателна на 3 март 2010, когато е само на 16 години, играчът носи националната фланелка 135 пъти и вкарва 94 гола.

Наполи - Ромелу Лукаку
Снимка: БТА
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Белгийският нападател Ромелу Лукаку, който е рекордьор по голове в историята на тима, обяви днес в социалните медии, че слага край на кариерата си за "червените дяволи" на 33-годишна възраст.

"През тези 16 години дадох всичко за националния отбор. Изживях всички възможни емоции", написа нападателят на Фенербахче в профила си в Инстаграм. Това стана само ден след класирането на Белгия за четвъртфиналите на Лигата на нациите.

"Аз съм спокоен за решението ми да спра тук. Беше невероятно. Изпитах голямо удоволствие. Благодарен съм", сподели още футболистът, който е участвал на четири световни първенства и три европейски първенства.

"От първата му повиквателна на 3 март 2010, когато е само на 16 години, Рамелу носи националната фланелка 135 пъти и вкара 94 гола. Изключителни статистики, които го превърнаха в най-добрия голмайстор на "червените дяволи", се казва в комюнике на белгийската федерация.

Лукаку не влезе в игра, въпреки че част от мача загряваше край тъчлинията, при победата срещу Италия с 4:1 на стадион "Крал Бодуин" в Брюксел.

"Той беше контузен няколко дни. Не планирахме да го пускаме в игра, освен при извънредно положение", призна селекционерът на тима Марк ван Бомел.

Лукаку страда от постоянни физически проблеми в последните месеци. По време на Световното първенство през лятото той беше резерва, използват от бившия селекционер Рюди Гарсия. От началото на сезона той има едва 630 минути за Фенербахче.

След отказването на Аксел Витцел преди няколко седмици и сега на Лукаку, от "златното" поколение на Белгия, което спечели трето място на Мондиал 2018, останаха само Кевин Де Бройне и Тибо Куртоа.

#Ромелу Лукаку

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