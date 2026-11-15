Бившият кавалер н Златната топка Роналдиньо се завърна в професионалния футбол повече от 10 години след края на кариерата си.

Световният шампион със Селесао през 2002 г. взе участие в мач за италианския клуб от трета дивизия Равена при победата в регионалното дерби срещу Форли с 2:0.

Бившата звезда на Барселона, ПСЖ и Милан излезе на терена със своя емблематичен екип с номер 10.

Носителят на „Златната топка“ за 2005 г. за последен път игра в професионален футболен двубой през 2015 г. с екипа на клуба от Рио де Жанейро Флуминензе.

На 46 години Роналдиньо започна като титуляр за Равена и изигра едно полувреме. Бразилският техничар бе в основата на първия гол. В 35-ата минута Роналдиньо поде атака, която премина през Лонарди и завърши с попадение на Джулио Донати.

След края на първото полувреме Роналдиньо направи почетна обиколка на стадион "Бруно Бенели" под аплодисментите на феновете и бе заменен на почивката от Матео Маджо.

В 59-а минута Симоне Раби отбеляза втори гол за Равена за крайното 2:0. Равена заема второ място в класирането на група Б на Серия Ц на четири точки след лидера Специя.