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Росица Денчева отпадна на полуфиналите на двойки на WTA 125 турнир в Италия

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Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
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Българката заработи 49 точки за световната ранглиста.

Росица Денчева
Снимка: БФ Тенис
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Росица Денчева отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в Курмайор (Италия) с награден фонд 115 000 евро.

19-годишната Денчева и Енола Киеса (Италия) отстъпиха в оспорван мач с 1:6, 6:4, 7:10 на вторите поставени Мадлен Брукс (Великобритания) и Лиза Заар (Швеция) след 71 минути игра.

С доброто си представяне на турнира Росица Денчева заработи 49 точки за световната ранглиста на двойки, в която е най-високо класираната българка. През тази седмица тя заема рекордното в кариерата си 210-о място.

#Росица Денчева

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