Росица Денчева отпадна на полуфиналите на двойки на WTA 125 турнир в Италия

Росица Денчева отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в Курмайор (Италия) с награден фонд 115 000 евро.

19-годишната Денчева и Енола Киеса (Италия) отстъпиха в оспорван мач с 1:6, 6:4, 7:10 на вторите поставени Мадлен Брукс (Великобритания) и Лиза Заар (Швеция) след 71 минути игра.

С доброто си представяне на турнира Росица Денчева заработи 49 точки за световната ранглиста на двойки, в която е най-високо класираната българка. През тази седмица тя заема рекордното в кариерата си 210-о място.