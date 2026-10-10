Росица Денчева отпадна след обрат в Бургас, но си гарантира пробив в топ 200

Росица Денчева приключи участието си на международния турнир по тенис от категория W50 в Бургас, след като допусна обрат на полуфиналите. Българската националка за Били Джийн Кинг Къп отстъпи на испанката Ане Минтеги дел Олмо с 6:0, 3:6, 0:6 след час и 41 минути игра.

Поставената под номер 4 в основната схема Денчева започна двубоя по впечатляващ начин и наложи пълно превъзходство над осмата поставена испанка.

Българката спечели първия сет с категоричното 6:0 само за 28 минути, като не остави никакви шансове на съперничката си да се противопостави.

След силното начало обаче развоят на срещата се промени. Минтеги дел Олмо успя да намери отговор на играта на Денчева и спечели втората част с 6:3, с което изравни резултата в сетовете.

В решителния трети сет испанката продължи възходящото си представяне и не позволи на българската тенисистка да спечели нито един гейм. Така след 6:0 в заключителната част Минтеги дел Олмо си осигури място във финала.

Въпреки поражението Росица Денчева има сериозен повод за удовлетворение от представянето си в Бургас. Преди полуфиналния сблъсък тя записа три последователни победи, като загуби само един сет по пътя си към най-добрите четири в турнира.

Още по-значим е успехът ѝ по отношение на световната ранглиста. Втората ракета на България започна седмицата под номер 205 в класацията на WTA, но благодарение на спечелените точки в Бургас си гарантира дебют сред първите 200 тенисистки в света.

Турнирът в морския град е от категория W50 и е с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Авеню“ и е част от календара на международната верига World Tennis Tour.

Това е четвъртото състезание от този ранг, организирано в България през 2026 година, след турнирите в Хасково, Пазарджик и Пловдив.

До края на годината страната ни ще бъде домакин на още една надпревара от категория W50. Тя ще се проведе в Стара Загора от 11 до 18 октомври, като победителката ще получи 50 точки за световната ранглиста.

Така, въпреки пропуснатата възможност за финал, Росица Денчева напуска турнира в Бургас с важно постижение в кариерата си – първо влизане в топ 200 на световния женски тенис.