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Росица Денчева отпадна в първия кръг в Курмайо

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Спорт
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Утре първата ракета на страната Елизара Янева ще стартира срещу участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Джесика Пиери.

Росица Денчева
Снимка: БФ Тенис
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Българката Росица Денчева отпадна в първия кръг на турнир на твърда настилка от сериите WTA 125 в Курмайо (Италия) с награден фонд 115 хиляди евро.

19-годишната плевенчанка отстъпи пред Габриела Кнутсон (Чехия) с 5:7, 6:3, 0:6 за час и 52 минути на корта.

След размяна на пробиви в началото на първия сет, втората ракета на България поведе с 5:4, но загуби три поредни гейма и изостана в общия резултат. На старта на втората част двете отново си размениха по един брейк, но Денчева проби още два пъти за 4:2 и за 6:3. В решаващия трети сет българката не успя да спечели нито един гейм и така приключи участието си в надпреварата.

Въпреки поражението Росица Денчева заработи една точка за ранглистата на УТА, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 195-о място, както и 1042 евро от наградния фонд на надпреварата.

Утре първата ракета на страната Елизара Янева ще стартира срещу участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Джесика Пиери.

#Росица Денчева

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