Рубльов и Бублик ще спорят за място на финала на тенис турнира в Дубай

Вторият в схемата Андрей Рубльов се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Дубай. Александър Бублик също е сред Топ 4 на надпреварата от сериите ATP 500.

Рубльов и Бублик достигнаха до тази фаза по сходен начин, тъй като техните противници се отказаха поради контузии.

Шампионът за 2022 година Рубльов водеше с 6:4, 4:3 срещу Себастиан Корда, когато американецът се отказа заради контузия.

Wishing Korda a speedy recovery ️



Rublev advances into the semi-finals after Korda was forced to retire due to injury in the second set. @DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/2f3J4FNI8R