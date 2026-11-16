Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания, това е най-социалният бюджет

Днес на Министерския съвет ще приемем Бюджет 2027 и ще го внесем в парламента. Той е израз на нашите усилия да постигнем труден баланс между противостоящи цели. Да пречупим тренда на главоломно растящите публични разходи, да намалим дефицита и задлъжнялостта, но да увеличаваме доходи и социална подкрепа. Да инвестираме в стратегически сектори повече финансови средства и да създадем условия за икономически растеж. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

"Нормално е ведомствата да прилагат и да предприемат по-тежки реформи, за да постигнем тези цели и да спасим публичните финанси от разгулното наследство. Но това не трябва да става на всяка цена. Отношението към децата, към възрастните, социално слабите и хората с увреждания са индикатор дали сме цивилизовано и хуманно общество, дали държавната политика е гарант на тези ценности. Затова в бюджета заложихме значително повишаване на данъчното облекчение за деца и особено за деца с увреждания", подчерта Радев. "Повишаваме стипендии за ученици, пенсии, социална подкрепа. Това са приоритети, от които не само не трябва да отстъпваме, но и да не даваме и повод за съмнение. Затова искам да се извиня на майките на децата с увреждания. Независимо от дефицита, намаляване на средствата за тях няма да има и промяна на условията за тях няма да има", добави той. "При Бюджет 2026 ясно заявих, че в тази криза няма да допуснем на никой български гражданин да се намаляват доходите дори и с цент – заплатите, пенсиите, социалната подкрепа, парите за облекло, за учителите, за съдебните служители и за всички държавни служители няма да се пипат. Ако има промяна, тя е единствено и само нагоре. Това е най-социалният бюджет от години и то в условията на тежък дефицит. За това няма да допуснем да ни се лепят етикети за липса на социална чувствителност. За сметка на това ще полагаме всички възможни усилия да ограничим злоупотребите с ТЕЛК, които изкривяват публичните финанси. Залагаме мерки за повишаване на приходите, за предотвратяване на злоупотребите. Но и това не е достатъчно за справяне с тежкото наследство", каза още Радев.

По думите му единственият начин да излезем от кризата и да станем по-богати е да произвеждаме повече, по-качествено, по-бързо, да изнасяме повече:

"За това и най-силната част в Бюджет 2027 са мерките за подкрепа и за повишаване на икономическия ръст. Подкрепа на родното производство и отключване на предприемчивостта. Инвестиция в икономиката на знанието в индустриални зони и паркове. Привличането на преки чуждестранни инвестиции. Искам най-отговорно да заявя, че ни предстои истински пробив. Предстои ни привличане на чуждестранни инвестиции, стратегически огромни като мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита. Но и трябва да работим много, много по-интензивно", поясни премиерът.

Румен Радев се обърна към всички министри, депутати от "Прогресивна България", както и към партийните структури и членове в цялата страна:

"Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните. Един бивш министър-председател прекара два мандата в оправдания с предишните. Затова днес ние плащаме сметката за несвършеното. Оттук нататък – не оправдания, а работа. Не хабете излишно време и нерви с опозицията. Имаме нужда от силна опозиция като коректив и когато те предлагат нещо наистина стойностно и когато ни критикуват с основание, ние ще се вслушваме. Но не се оставяйте да бъдете завличани в манипулации и режисирани скандали. За разлика от тях нас ни чака много работа и отговорност, но не към тях, а към българските граждани."

Премиерът коментира и кредитния рейтинг на страната: