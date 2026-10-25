Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания, опит и принципи

Премиерът Румен Радев гласува в момента в Професионалната гимназия по транспорт в София. Първите думи на премиера ще чуем веднага след като той упражни правото си на глас.

Румен Радев, министър-председател: "Най-вероятно няма да имаме избран президент от първи тур, защото виждате, че избирателната активност все още е доста ниска. Призовавам българските граждани да излязат да гласуват, защото колкото по-масов е вота, толкова по-голяма е легитимността. Гласувах за това да имаме действена и отговорна пред българските граждани президентска институция. Затова националният интерес да бъде императив за всички институции. Много е важно в тези непредвидими времена да имаме президент със знания, с опит, с ясни позиции и принципи и с готовност да ги отстоява."