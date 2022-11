Русия мести Бритни Грайнър в наказателна колония

Американската баскетболна звезда Бритни Грайнър, която излежава 9-годишна присъда в Русия, ще бъде преместена в наказателната колония, разкриха нейните адвокати.

Грайнър, която бе осъдена за притежанието на канабисово масло, е била трансферирана от затвора на 4-ти ноември и в момента е напът към наказателна колония, заявиха Мария Благоволина и Александър Бойков.

US women’s basketball star Brittney Griner is being transferred to a Russian penal colony and her whereabouts are unknown, her attorneys say https://t.co/qXKmAiQ8CR