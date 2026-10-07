Руското посолство у нас: Поразените кораби в Черно море не са били сред целите на военното ни министерство

От посолството на Русия в България съобщиха специално за "По света и унас", че според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската Федерация, сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври, не фигурират корабите "Алфа Уатан" и "Ейбъл".

За определяне на националната принадлежност на дроновете, с помощта на които бяха нанесени удари срещу споменатите съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването, написаха още от посолството.