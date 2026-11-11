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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

С минута мълчание депутатите почетоха загиналите във вчерашните катастрофи на автомагистрала "Тракия"

Николай Минков от Николай Минков
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парламентът започна работа едноминутно мълчание
Снимка: БТА
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Парламентът започна работа с едноминутно мълчание и почетоха паметта на загиналите при тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия".

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Уважаеми колеги, народни представители, вчера България се събуди с тежка катастрофа на магистрала "Тракия". Съпричастни сме към семействата и близките на загиналите, и се молим за здравето на пострадалите. От името на 52-рото Народно събрание изказвам дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и ви моля да почетем паметта им с едноминутно мълчание."

#тежка верижна катастрофа #минута мълчание #депутати

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