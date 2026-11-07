С военен ритуал почетоха паметта на загиналите за свободата воини в Бургас (СНИМКИ)

С военен ритуал днес Бургас отбеляза Архангелова задушница и почете паметта на загиналите за свободата български воини. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на легендарния 24-ти пехотен Черноморски полк от присъстващите представители на Българската православна църква, държавната и местната власт, ветерани от войните, обществени организации и граждани. Заместник-областният управител Георги Маджаров също поднесе цветя и венец и се преклони в знак на уважение пред паметта на загиналите български воини, с което засвидетелства уважението си към саможертвата им в името на България.

Жители и гости на града също се присъединиха към организираното събитие.

Архангелова задушница се нарича още „войнишка“ или „мъжка“, защото войните, които води България за обединението си в началото на миналия век, започват в навечерието на месец ноември. Провеждането на ритуала в памет на загиналите български воини започва през 1924 г., като традицията е прекъсната през 1946 г. и е отново възстановена през 1992 г. от Министерството на отбраната и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.

Снимки: БНТ, Елеана Цанова