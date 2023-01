Сабаленка се наложи над Бенчич, четвъртата поставена Гарсия отстъпи на полякиня

Арина Сабаленка се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като се наложи над Белинда Бенчич със 7-5, 6-2 за около час и половина игра.

Олимпийската шампионка от Токио, която по-рано в турнира сложи край на участието на първата ни ракета Виктория Томова, първа нанесе удар в мача и проби за аванс от 2-1. Петата в схемата Сабаленка обаче се окопити и върна брейка в осмия гейм, а след това се възползва от колебливата игра на швейцарката в 12-ия, за да дръпне в сетовете.

Във втората част беларускинята бе далеч по-категорична и след два пробиви сложи точка на спора, за да продължи към последните осем на турнира без загубен сет. В спор за място на полуфиналите тя ще играе с непоставената хърватка Дона Векич, която се справи в три сета със 17-годишната чехкиня Линда Фрухвиртова.

Изненадата дойде в мача на четвъртата поставена Каролин Гарсия. Французойката бе спряна от полякинята Магда Линет в два сета – 6-7 (3), 4-6. Линет ще играе на четвъртфиналите с Каролина Плишкова, след като чехкинята даде само четири гейма на Шуай Джан от Китай. В другите два сблъсъка от последните осем при жените Елена Рибакина се изправя срещу Йелена Остапенко, а Джесика Пегула играе с Виктория Азаренка.

