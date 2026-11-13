Съдът остави в ареста втория обвиняем по делото за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Вторият обвиняем по делото за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, остава в ареста. Това реши Окръжният съд в Пловдив, след като прецени, че има достатъчно данни за съпричастността му към престъплението и реална опасност да се укрие, ако бъде освободен.

В съдебните мотиви се посочват свидетелски показания, които подкрепят обвинението срещу 42-годишния Атанас Дечев по прякор Джеки. В последната си дума Дечев поиска по-лека мярка – „домашен арест“. Като аргумент той посочи, че има семейство и две деца.

Делото се гледаше при закрити врати по искане на прокуратурата и адвоката му Красимир Елдъров.

Защитата заяви след заседанието, че жената на Дечев също е била задържана, но впоследствие освободена, за това той посочи, че има документи, които е представил пред съда.

Атанас Дечев беше привлечен като обвиняем за това, че е подпомогнал умишлено Славчо Мегеров да извърши предумишленото убийство на Илиян Филипов. Арестът му беше извършен в Пазарджик.Мегеров е обвинен като физически извършител на убийството, извършено на 30 септември в Пловдив.