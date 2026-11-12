Съдът във Варна прекрати дело по жалба на „Форест клуб Варна“ за събаряне на незаконна сграда

Административният съд във Варна отказа да разгледа една от отделните жалби на фирмата „Форест клуб Варна“ и прекрати делото. То се отнася до заповеди за събаряне на незаконна двуетажна жилищна сграда в местността „Кору Чаир“ (в к.к. „Чайка“, Варна).

Фирмата оспорва допълнителна заповед, с която е добавен и собственикът на едно от жилищата в сградата. Съдът реши, че тази промяна не засяга пряко правата на самата фирма. Според съда казусът дали сградата трябва да бъде съборена е разгледан в друго, по-общо дело, в което фирмата е имала пълната възможност да се защити.

Решението на съда може да бъде оспорено пред Върховния административен съд в срок от 7 дни.