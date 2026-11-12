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Съдът във Варна прекрати дело по жалба на „Форест клуб Варна“ за събаряне на незаконна сграда

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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Съдът във Варна прекрати дело по жалба на „Форест клуб Варна“ за събаряне на незаконна сграда
Снимка: БНТ
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Административният съд във Варна отказа да разгледа една от отделните жалби на фирмата „Форест клуб Варна“ и прекрати делото. То се отнася до заповеди за събаряне на незаконна двуетажна жилищна сграда в местността „Кору Чаир“ (в к.к. „Чайка“, Варна).

Фирмата оспорва допълнителна заповед, с която е добавен и собственикът на едно от жилищата в сградата. Съдът реши, че тази промяна не засяга пряко правата на самата фирма. Според съда казусът дали сградата трябва да бъде съборена е разгледан в друго, по-общо дело, в което фирмата е имала пълната възможност да се защити.

Решението на съда може да бъде оспорено пред Върховния административен съд в срок от 7 дни.

#„Баба Алино“ #съд #незаконни сгради #Варна #дело

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