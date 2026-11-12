Съдът във Варна за трети път върна на прокуратурата делото за замърсяването на Варненското езеро

Апелативният съд във Варна за трети път върна на прокуратурата делото за замърсяването на Варненското езеро. Апелативните съдии отмениха решението на Окръжния съд, че делото може да започне по същество. Според втората инстанция в него има процесуални слабости и технически пропуски, които трябва да бъдат отстранени. Делото пред Апелативния съд беше образувано по жалба от защитата на подсъдимия Иван Портних, като жалбата беше призната за частично основателна.

Обвиненията срещу бившия кмет на Варна Иван Портних са две – за безстопанственост и за престъпление против околната среда, които са довели до значителни вреди. По първото обвинение е прието, че вредите за Община Варна са в размер на 3 845 019,13 евро, но според Апелативния съд не става ясно как е формирана част от сумата и на какво се дължат вредите.

Според съдиите има противоречие относно това кой е понесъл щетите. В диспозитива на обвинителния акт е посочено, че те са за Община Варна, а в обстоятелствената част - че са ощетени и държавният, и общинският бюджет. Според съда е задължително това да бъде прецизирано.

Определението не подлежи на обжалване. От пресслужбата припомнят, че по-рано тази година и през 2025 г. Апелативният съд на два пъти връща делото на прокуратурата. Разликата тогава беше, че Окръжният съд – Варна отменяше постановления на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство. Тези съдебни актове бяха потвърждавани от въззивната инстанция.