Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите отчете загуби от близо 36 милиона евро

Турският Трабзонспор, който е следващият съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, обяви финансови загуби в размер на 35 754 295 евро за сезон 2025/2026.

Информацията беше оповестена в съответствие с изискванията на законодателството за капиталовите пазари в Турция.

Въпреки отчетения отрицателен финансов резултат Трабзонспор се представя силно на терена. Отборът заема второто място в турското първенство, като изостава само на три точки от лидера Галатасарай.

През лятото клубът привлече египетската звезда Мохамед Салах със свободен трансфер, а начело на състава застана бившият наставник на Лудогорец Томас Райс. Под негово ръководство Трабзонспор записа шест поредни победи.

Турският тим ще гостува на ЦСКА на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 часа на стадион "Българска армия“ в София в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.