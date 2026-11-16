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Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите отчете загуби от близо 36 милиона евро

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Трабзонспор обяви финансовия си резултат за сезон 2025/2026 преди гостуването на "червените“ в София

Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите отчете загуби от близо 36 милиона евро
Снимка: БГНЕС
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Турският Трабзонспор, който е следващият съперник на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите, обяви финансови загуби в размер на 35 754 295 евро за сезон 2025/2026.

Информацията беше оповестена в съответствие с изискванията на законодателството за капиталовите пазари в Турция.

Въпреки отчетения отрицателен финансов резултат Трабзонспор се представя силно на терена. Отборът заема второто място в турското първенство, като изостава само на три точки от лидера Галатасарай.

През лятото клубът привлече египетската звезда Мохамед Салах със свободен трансфер, а начело на състава застана бившият наставник на Лудогорец Томас Райс. Под негово ръководство Трабзонспор записа шест поредни победи.

Турският тим ще гостува на ЦСКА на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 часа на стадион "Българска армия“ в София в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите.

#УЕФА Лига на конференциите 2026/2027 #ФК Трабзонспор #ПФК ЦСКА София

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