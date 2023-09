Сърбия е първият финалист на световното първенство по баскетбол за мъже

Сърбия се класира за четвърти път на финал на световно първенство по баскетбол за мъже. Дори и без да разчитат на някои от най-големите си звезди като Никола Йокич и Василие Мицич, момчетата на селекционера Светислав Пешич надиграха Канада с 95:86 (23:15, 29:24, 23:24, 20:23) в първия полуфинал на шампионата на планетата във Филипините. Така “плавите” ще се борят за трета световна титла.

Богдан Богданович поведе сърбите с 23 точки при 8/12 стрелба от игра. Никола Милутинов прибави дабъл-дабъл от 16 точки и 10 борби, Огниен Добрич също отбеляза 16 точки, Марко Гудурич завърши с 12 точки, а Алекса Аврамович регистрира 10.

Ар Джей Барет бе над всички за Канада с 23 точки. Дилън Брукс записа 15, Шей Гилджъс-Алекзандър прибави 15 точки и 9 асистенции, а Никейл Алекзандър-Уокър приключи срещата с 10 точки.

По този начин бе съкрушена мечтата на канадците за първи в историята им финал на световно първенство. Селекцията на Жорди Фернандес не успя да надлъже опитните сърби, въпреки че бе фаворит преди началото на срещата.

На финала в неделя Сърбия ще се изправи срещу САЩ или Германия, които играят по-късно днес във втория полуфинален мач.

