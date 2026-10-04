САЩ отказа Мексико с класика

Националният отбор на САЩ победи с 3:0 Мексико в контролна среща, която се игра в Глендейл, щата Аризона.

Новата звезда на американския отбор Джулиан Хол зададе тон за успеха на домакините с гол в 28-мата минута. За 18-годишния нападател на Ню Йорк Ред Булс това бе трети гол с националната фланелка в три мача.

Американците удвоиха аванса си в 62-рата минута чрез Кейвън Съливан, който се разписа с техничен прехвърлящ удар от границата на наказателното поле.

Пет минути след това проблемите за гостите от Мексико се задълбочиха още, след като Матео Чавес Гарсия бе изгонен от игра с директен червен картон.

С човек повече играчите на старши треньора Маурисио Почетино стигнаха и до трети гол, който бе отбелязан от Малик Тилман в 84-тата минута.