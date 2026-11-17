САЩ разрешиха продажбата на българския и румънския бизнес на сръбската петролна компания НИС, която управлява бензиностанциите на „Газпром“ у нас. Приходите от сделките обаче ще останат в сметка в САЩ, а сръбската компания няма да може свободно да се разпорежда с тях.

Това става ясно от издаването на специален лиценз на Службата за контрол на чуждестранните активи (OФАК ) към Министерството на финансите на САЩ, за който съобщава сръбското издание „Инсайдер“, позовавайки се на свои източници.

Според условията на лиценза парите, които НИС печели от тези продажби, трябва да бъдат внесени в сметка в САЩ, върху която ще се начислява лихва, но която няма да е достъпна за сръбската петролна компания. Лицензът, както е посочено, не означава отмяна на санкциите срещу НИС, а се отнася изключително за конкретни сделки.

Според документ от ноември 2026 г., OФАК е одобрил сделките, необходими за продажбата на NIS Petrol EOOD от София на българската компания Uni Energy OOD, както и на NIS Petrol SRL от Букурещ на румънската компания Argenta SRL.

Продажбата на компанията в България е предвидена с договор за покупко-продажба на акции от 20 юни 2025 г. останат блокирани в сметка в САЩ, а компанията няма, докато договорът за продажба на компанията в Румъния е сключен на 21 април 2026 г.

Лицензът позволява на американски лица и финансови институции, както и на доставчици на правни, административни и консултантски услуги, действащи от името или по искане на НИС и компаниите, участващи в сделките, да изпълняват задачите, необходими за завършване на продажбата.

Въпреки това OФАК е определила и специфични условия за разпореждане с пари от тези транзакции.

Всички приходи от продажбата трябва да бъдат депозирани в блокирана сметка във финансова институция в Съединените щати, водена на името на НИС и носеща лихва. Съгласно условията на лиценза тези пари не могат да бъдат прехвърляни на лица, обект на санкции на САЩ, нито връщани в сметка в Руската федерация, освен ако не е изрично разрешено.

Това на практика означава, че НИС може да извършва продажбата на своите компании в България и Румъния, но не може свободно да разполага с парите, които получава от тези сделки.

В документа се подчертава изрично, че лицензът не разрешава други транзакции, забранени от санкционните разпоредби на САЩ, нито представлява разрешение за разпореждане с други блокирани активи, предава „Инсайдер".

OФАК уточнява в лиценза, че одобрението се отнася единствено до фактите и обстоятелствата, посочени в искането. С други думи, това е специфично изключение, което позволява реализирането на две конкретни продажби, а не отмяна на санкции или общо одобрение за дейността на НИС.

Лицензът, както е посочено, е валиден до 31 май 2027 г., освен ако одобрените транзакции не бъдат завършени по-рано, като ОФАК си запазва правото да го изменя или отменя по всяко време.

Документът, с който "Инсайдер" разполага показва, че НИС е подала заявлението за лиценз на 11 февруари 2026 г. и че впоследствие е подала допълнителна документация и кореспонденция до OФАК, като за последен път това се е случило на 9 ноември 2026 г.

„Честно казано, не виждам защо НИС продава части от бизнеса си сега, ако целият руски мажоритарен дял в НИС ще бъде продаден. Новият собственик би могъл да реши какво да прави с тези компании. Но това е бизнес решение, в което не бих се впускал“, казва икономистът д-р Горан Радосавлевич пред „Инсайдер".

Това също така повдига въпроса каква е ролята на правителството на Сърбия, като миноритарен акционер на НИС, при продажбата на дъщерни дружества, т.е. дали подобно решение изисква съгласието на държавата.

Както той посочва, значението на тези компании се отразява не само в индивидуалните им операции, но и в ролята, която играят в продажбата на деривати от нефтената рафинерия на НИС в Панчево на регионалните пазари.

„Значението на рафинерията в Панчево не е само в доставката на деривати на вътрешния пазар, но и в износа им. А вие изнасяте деривати, като имате собствена мрежа в региона. НИС има мрежа в Босна и Херцеговина, Румъния и България. Ако продаде две дъщерни дружества, компанията вече няма да има мрежа, чрез която да изнася за тези пазари“, обяснява Радосавлевич.

Затова той смята, че възниква въпросът защо продажбата на тези компании се осъществява точно сега, едновременно с това се обявява и продажбата на НИС. „Ако продажбата върви добре, а това поне се загатва, защо тези компании се продават сега, защо не бяха продадени по-рано?“, коментира Радосавлевич.