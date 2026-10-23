БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви...
Чете се за: 00:52 мин.
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва...
Чете се за: 00:27 мин.
Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО...
Чете се за: 01:15 мин.
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са...
Чете се за: 07:35 мин.
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛ НА НСО И ЖУРНАЛИСТ

Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени в защита на журналистите след инцидента със Соня Колтуклиева

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
7690
Чете се за: 04:07 мин.
Запази
нсо проверява действията свои служители инцидент журналистката соня колтуклиева
Слушай новината

Съюзът на българските журналисти (СБЖ) осъди инцидента, при който служител на Националната служба за охрана (НСО) блъсна на земята журналистката Соня Колтуклиева. Съюзът отново настоява за законодателни промени в защита на журналистическите права, журналистическия труд и свободата на словото. Това се посочва в позиция на председателя на Управителния съвет на СБЖ Снежана Тодорова, публикувана на сайта на съюза.

От там определят случилото се като възмутително и отбелязват, че никой от кортежа не е помогнал на пострадалата журналистка. Според позицията правата и сигурността на журналистите, както и техният професионален труд, трябва винаги да бъдат зачитани и защитени, включително със законови мерки.

Същевременно от СБЖ подчертават, че журналистите също имат задължение да спазват законите и да се придържат към професионалните и етичните норми.

Преди десет години Съюзът е внесъл в Народното събрание предложения за законодателни промени, насочени към защитата на журналистическите права и свободата на словото. Според СБЖ нито един от парламентарните състави оттогава не е разгледал предложенията. В момента с помощта на юридически екип организацията подготвя актуализиран вариант на инициативите, който ще бъде представен отново.

В позицията се припомня, че през годините СБЖ е изразявал подкрепа за журналисти, които са били уволнявани, заплашвани или възпрепятствани да упражняват професията си. От съюза заявяват, че накърняването на свободата на изразяване и професионална реализация на един журналист засяга свободата на всички, независимо от различията между тях.

СБЖ отбелязва, че инцидентът със Соня Колтуклиева в ролята й на репортер на агенция ПИК, е възникнал, след като тя е отворила вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова в опит да я интервюира. Според позицията това е нарушение на правилата за сигурност, но реакцията на охранителя е била непремерена. От съюза определят като неприемливо и обстоятелството, че автомобилите от кортежа са потеглили, без да бъде оказана помощ на падналата жена, която по-късно е потърсила медицинска помощ.

От СБЖ отбелязват, че случаят е предизвикал силни политически реакции и коментари в социалните мрежи, засилени от предизборната обстановка. Според организацията обаче при публичните реакции фокусът се измества от защитата на журналиста към политически цели.

В позицията се припомня, че НСО е обявила незабавна и щателна проверка на случая и готовност за предприемане на най-строги мерки при установяване на нарушения. От съюза цитират и позицията на президента Илияна Йотова, която определи реакцията на служителя като недопустима и прекомерна и настоя за изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения.

„Несъмнено спазването на законите е неотменимо задължение и на журналистите, призвани също така отговорно и етично да упражняват професията“, посочва СБЖ. Според организацията защитата на журналистическите права трябва да върви заедно със стриктното спазване на законовите норми, включително правилата за сигурност на лицата, заемащи висши държавни длъжности.

От съюза пожелават на Соня Колтуклиева бързо възстановяване и заявяват, че очакват резултатите от проверката на НСО. Организацията отново настоява за обществена и медийна среда без посегателства срещу журналисти и със зачитане на законите от всички страни.

#инцидент между служител на НСО и журналист #Соня Колтуклиева #Михаела Доцова #съюз на българските журналисти

Водещи новини

Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край румънския пристанищен град Констанца
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
​Урсула фон дер Лайен за ударения кораб край Констанца: Поредна руска ескалация в Черно море ​Урсула фон дер Лайен за ударения кораб край Констанца: Поредна руска ескалация в Черно море
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Инцидентът със Соня Колтуклиева: Задържан служител на НСО, прокуратурата разследва случая Инцидентът със Соня Колтуклиева: Задържан служител на НСО, прокуратурата разследва случая
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
ЕК готви ново проучване за смяната на времето ЕК готви ново проучване за смяната на времето
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Кремъл съобщи, че първият танкер с руски дизел по споразумението...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
286 323 евро глоба за ТЕЦ „Бобов дол“ за нарушения на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Патриарх Даниил оглави богослуженията в българския манастир на Атон...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ