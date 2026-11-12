Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на трагедията на АМ "Тракия"

Версиите на разследващите за тежката катастрофа на магистрала "Тракия" - има ли отговор на въпроса защо шофьорът на румънския тир е намалил скоростта и имало ли е други автомобили пред него.

Разследващите продължават да работят по всички версии за тежката катастрофа на автомагистрала"Тракия". Според една от основните версии румънският водач на тира е шофирал първи. При наблизане във мъглата той е намалил скоростта, а движищият се зад него автобус не е успял да спре и се е ударил в задната част на камиона. След него веднага "се е нанизала" гондола, която е превозвала зърно.

Част от очевидците обаче разказват за това, че пред румънския тир е имало няколко автомобила, включително и пикапът, който е бил намалил или пък спрял аварийно в една от лентите. Именно заради това се е наложил румънският водач да намали своята скорост.

Разследването продължава, днес са проведени множество разпития и са назначени множество експертизи.

Въпреки свидетелските разкази и разпространяваните снимки на бежов пикап, който е пръв в редицата от катастрофирали автомобили - разследващите заявяват, че катастрофата започва от удара на автобуса в румънския тир, които е намалил заради мъглата.

Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол: "Установяваме точно ролята и участието на този пикап, но по свидетелски показания на шофьора на тира пред него не е имало друго превозно средство, което да е провокирало негова реакция. - Тоест първият удар е в румънския тир от страна на автобуса? - Точно така, първият удар по това, което установяваме е в румънския тир. - А какво заяви водачът на румънския тир, той защо е убил скоростта? - Заради гъстата мъгла, неговите показания са, че в един момент рязко е спаднала видимостта." Мариан Маринов, и.ф. директор на Националната следствена служба: "Една от версиите, че този автомобил е спрял заради друг пред него, другата версия е, че е забавил, защото мъглата е много гъста той не е имал видимост и е намалил скоростта, каквото е негововото правомерно поведение. Този тир не причинява, той се явява препиятствие на пътя, този който се удря в него, ще се преценява неговата отговорност."

На кадри заснети няколко часа след катастрофата пикапът вече го няма.

Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол: "Изследваме тази версия, дали този автомобил не е бил по-назад в колоната и изпреварвайки румънския тир да е отбил в аварийната лента. Проверяваме, но пак казвам, на този етап трябва да обобщим всички свидетелски показания, да ги анализираме, знаете, че понякога субективното възрпиятие на хората и поради стреса и поради цялата суматоха може да не е много точно."

Иззети са тахошайбите на камионите, документи от Пътната агенция за състоянието на магистралата, назначени са общо 51 експертизи, още 100 души ще бъдат разпитани, някои повторно.

Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол: "Стараем се повторно да се разпитат някои лица, защото виждаме, че така с минаване на времето някои от показанията образно казано се избистрят - стават по-точни."

А властта призна и, че има проблем в обработването и координирането на информацията, която се отнася до пътната безопасност.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Процесът не е установен правилно има голяма разпокъсаност има много центрове, има много информация, те не си комуникират и не си говорят адекватно. Има различни нива на отговорност, които пречат да се вземат адекватни решения."

Министърът на транспорта заяви, че правителството работи по мерки за подобряване на пътната безопасност.

Мариан Маринов, и.ф. директор на Националната следствена служба: "51 експертизи, 100 разпита предстоят, иззети са всички тахошайби."

Този тир, който е първият в редицата, румънският тир, дали е бил спрял, дали е бил намалил е в процес на установяване, има събират се доказателства в тази насока.