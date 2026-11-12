БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата ще доплаща на бизнеса по-скъпия ток,...
Чете се за: 01:37 мин.
Метростанция "Цар Борис III" отново е отворена
Чете се за: 00:37 мин.
Откърти се част от конструкция на метростанция...
Чете се за: 00:40 мин.
Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от...
Чете се за: 17:22 мин.
Още една жертва на катастрофата на АМ...
Чете се за: 00:32 мин.
НСлС разследва тежката катастрофа на АМ...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на трагедията на АМ "Тракия"

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:10 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Версиите на разследващите за тежката катастрофа на магистрала "Тракия" - има ли отговор на въпроса защо шофьорът на румънския тир е намалил скоростта и имало ли е други автомобили пред него.

Разследващите продължават да работят по всички версии за тежката катастрофа на автомагистрала"Тракия". Според една от основните версии румънският водач на тира е шофирал първи. При наблизане във мъглата той е намалил скоростта, а движищият се зад него автобус не е успял да спре и се е ударил в задната част на камиона. След него веднага "се е нанизала" гондола, която е превозвала зърно.

Част от очевидците обаче разказват за това, че пред румънския тир е имало няколко автомобила, включително и пикапът, който е бил намалил или пък спрял аварийно в една от лентите. Именно заради това се е наложил румънският водач да намали своята скорост.

Разследването продължава, днес са проведени множество разпития и са назначени множество експертизи.

Въпреки свидетелските разкази и разпространяваните снимки на бежов пикап, който е пръв в редицата от катастрофирали автомобили - разследващите заявяват, че катастрофата започва от удара на автобуса в румънския тир, които е намалил заради мъглата.

Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол: "Установяваме точно ролята и участието на този пикап, но по свидетелски показания на шофьора на тира пред него не е имало друго превозно средство, което да е провокирало негова реакция.

- Тоест първият удар е в румънския тир от страна на автобуса?

- Точно така, първият удар по това, което установяваме е в румънския тир.

- А какво заяви водачът на румънския тир, той защо е убил скоростта?

- Заради гъстата мъгла, неговите показания са, че в един момент рязко е спаднала видимостта."

Мариан Маринов, и.ф. директор на Националната следствена служба: "Една от версиите, че този автомобил е спрял заради друг пред него, другата версия е, че е забавил, защото мъглата е много гъста той не е имал видимост и е намалил скоростта, каквото е негововото правомерно поведение. Този тир не причинява, той се явява препиятствие на пътя, този който се удря в него, ще се преценява неговата отговорност."

На кадри заснети няколко часа след катастрофата пикапът вече го няма.

Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол: "Изследваме тази версия, дали този автомобил не е бил по-назад в колоната и изпреварвайки румънския тир да е отбил в аварийната лента. Проверяваме, но пак казвам, на този етап трябва да обобщим всички свидетелски показания, да ги анализираме, знаете, че понякога субективното възрпиятие на хората и поради стреса и поради цялата суматоха може да не е много точно."

Иззети са тахошайбите на камионите, документи от Пътната агенция за състоянието на магистралата, назначени са общо 51 експертизи, още 100 души ще бъдат разпитани, някои повторно.

Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол: "Стараем се повторно да се разпитат някои лица, защото виждаме, че така с минаване на времето някои от показанията образно казано се избистрят - стават по-точни."

А властта призна и, че има проблем в обработването и координирането на информацията, която се отнася до пътната безопасност.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Процесът не е установен правилно има голяма разпокъсаност има много центрове, има много информация, те не си комуникират и не си говорят адекватно. Има различни нива на отговорност, които пречат да се вземат адекватни решения."

Министърът на транспорта заяви, че правителството работи по мерки за подобряване на пътната безопасност.

Мариан Маринов, и.ф. директор на Националната следствена служба: "51 експертизи, 100 разпита предстоят, иззети са всички тахошайби."

Този тир, който е първият в редицата, румънският тир, дали е бил спрял, дали е бил намалил е в процес на установяване, има събират се доказателства в тази насока.

#магистрала "Тракия" #разследване #верижна катастрофа

Водещи новини

Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на трагедията на АМ "Тракия"
Сблъсък между тир и автобус - основната версия за началото на...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони Без домашна ракия в магазини, ресторанти или фризьорски салони
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"? Искани ли са пари за престой на паркинг за коли и камиони от катастрофата на АМ "Тракия"?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток? Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите сметки за ток?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Премиерът Радев: Европа трябва да бъде на масата за преговори за...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Не демонстрирайте силата си на гърба на българските производители,...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ