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Село Държава избира президент с баница и бухти за избирателите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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В деня на балотажа екип на "По света и у нас" се отправяме към една малка, но любопитна точка от картата на България - село Държава, близо до Чирпан! Там избирателите намаляват с всяка изминала година.

Днес жителите на село Държава ще избират държавен глава. Към момента в секционната избирателна комисия няма засилен интерес, което може да се дължи и на дъждовното време.

Към момента са гласували шестима души, от общо 54, имащи право на глас. Хората в селото казват, че въпреки красивото село, плодородната почва, все по-малко остават да живеят в Държава. Младите хора заминават и остават все повече възрастните.

Интересното е, че във секционната избирателна комисия в село Държава посрещат с баница и с бухти всеки един избирател.

Колко ще гласуват днес от секционната избирателна комисия не могат да прогнозират. Това обаче, което заявяват със сигурност е, че баницата няма да свърши.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова.

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