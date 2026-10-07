Шампион и носител на Купата на България премина в Нефтохимик

Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 привлече още едно ново попълнение за сезон 2026/27. Опитният посрещач Тодор Вълчев ще продължи кариерата си в бургаския клуб.

37-годишният волейболист за последно бе част от Локомотив Авиа (Пловдив). Вълчев е шампион и носител на Купата на България с Марек Юнион Ивкони от сезон 2012/13.

В кариерата си посрещачът има редица участия във финали на българското първенство. Освен с Марек и Локомотив Авиа той е играл и за ЦСКА, като с тези отбори е стигал до сребърните медали в шампионата.

Вълчев има богат международен опит. Той е носил екипите на френските Нанси и Нарбон, а в Иран е играл за Хатам Ардакан и Шахрдари Гонбад.

В Италия българинът е защитавал цветовете на Мачерата, в Русия – на Автомобилист (Санкт Петербург), в Тунис – на Сфаксиен, а в Турция – на Инегьол Беледиеспор.

На родна сцена Вълчев е бил част още от Дея (Бургас) и Хебър. В кариерата си той има по три престоя в Марек Юнион Ивкони, както и по два в Локомотив Авиа и Нанси.

С привличането на Вълчев Нефтохимик 2010 продължава да изгражда състава си за новия сезон, в който бургаският тим ще защитава Купата на България и ще преследва ново силно представяне в шампионата.