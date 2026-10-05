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Шофьорът, обвинен в контрабанда на 20 кг кокаин и 25,5 кг марихуана през „Лесово“, остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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шофьорът обвинен контрабанда кокаин 255 марихуана bdquoлесовоldquo остава ареста
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Бургаският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ на Д. П., обвинен в опит за контрабанда на 20 килограма кокаин и 25,5 килограма марихуана. Наркотиците, оценени на над 2 млн. евро, са били укрити в резервоара на управлявания от него товарен автомобил.

Мъжът е шофьор на влекач с ремарке и е пътувал към Турция, когато на 25 септември 2026 г. е отклонен за проверка на ГКПП „Лесово“ от служители на Агенция „Митници“ и ГДБОП.

Според обвинението мъжът е направил опит да пренесе през границата на България към Турция високорисковите наркотични вещества. Предметът на контрабандата е в особено големи размери, а случаят е определен като особено тежък. Деянието е останало недовършено по независещи от обвиняемия причини.

Според съда съществува реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, ако не бъде задържан.

За извършената проверка на товарната композиция и за откритите в тайника пакети с наркотични вещества, облепени с тиксо, са дали показания свидетели. В показанията им се съдържат и данни за поведението на водача по време на проверката. Според тях той показал видимо притеснение, след като разбрал, че резервоарът на камиона ще бъде разкачен и отделно проверен с рентгенова система.

Представена е и експертна справка за физикохимическо изследване на веществата от два произволно избрани пакета. Според съда резултатите подкрепят обвинителната теза и извода за обосновано предположение за съпричастност на Д. П. към деянието.

За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 15 до 20 години. Съдът отчита и данните за предходни осъждания на водача. Според магистратите тези обстоятелства могат да мотивират желание за укриване и избягване на евентуална наказателна отговорност, както и опасност от извършване на друго престъпление.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване.

#Бургас #съд #задържане под стража #контрабанда

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