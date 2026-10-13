Ще иска ли прокуратурата по-строга мярка за шофьорите на камионите с дрога, спрени край Ловеч

Двамата шофьори на камиони, превозвали месо за комбината в Ловеч, в които бяха открити големи количества марихуана и кокаин, към момента са задържани по Закона за МВР. Ще се преценява следва ли да бъде внесено искане в Окръжен съд – Ловеч за вземане на мярка за неотклонение. Това съобщи говорителят на Окръжна прокуратура – Ловеч Светла Иванова, която е и наблюдаващ прокурор по случая.

Тя добави, че продължава работата по образуваните две досъдебни производства, които се разследват от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ под надзора на Окръжна прокуратура – Ловеч. Те са за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в големи размери.

Предвиденото от закона наказание е от три до 12 години лишаване от свобода и глоба от 10 000 до 50 000 лв., приравнени в евровата им равностойност.