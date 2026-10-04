Сигнал от дълбокия Космос - шанс за откриване на извънземен живот

Учени са засекли сигнал от дълбокия Космос, който би могъл да помогне за откриването на извънземен живот. Радиовълните, излъчвани от извънземна планета, биха могли да се превърнат в нов инструмент в търсенето на живот другаде във Вселената.

Астрономите са забелязали тези вълни, излъчвани от нещо, което изглежда като полярно сияние от полюсите на Бета Живописец b - планета, обикаляща около звезда на повече от 63 светлинни години от Земята. Според изследователския екип, това полярно сияние вероятно е причинено от мощно магнитно поле. Ако е така, това би било първото потвърдено магнитно поле на планета извън нашата слънчева система и би могло да бъде предвестник на откриването на нови светове, способни да поддържат живот, пише „Ню Йорк таймс“. „Това е наистина доста вълнуващо. Никой не е виждал този вид радиоизлъчване от планета преди“, каза Имке де Патер, планетарен учен от Калифорнийския университет в Бъркли, който не е участвал в работата.

Магнитното поле на Земята защитава атмосферата на планетата и условията за живот на повърхността от това да бъдат отнесени от слънчевата радиация. Това е отчасти причината астрономите да са толкова нетърпеливи да открият подобни полета на извънземни светове. „Обитаемостта вероятно е една от основните причини, поради които се интересуваме от магнитосферите“, отбеляза Ивет Сендес, астроном от Университета на Орегон и един от авторите на изследването. Търсенето на магнитни полета на извънземни светове е от решаващо значение.

Откриването на магнитни полета на извънземни светове е трудно, но една от техниките е да се търсят радиоизлъчвания от планетите. Магнитното поле насочва електроните към полюсите на планетата, причинявайки полярни сияния, подобни на тези, наблюдавани на светове в нашата собствена слънчева система. Когато тези електрони се сблъскат с полюсите, те могат да отскочат обратно, освобождавайки радиовълни. Кевин Ортис Себалос, докторант в Центъра за астрофизика Харвард-Смитсониън в Кеймбридж, Масачузетс, и неговите колеги започнаха да търсят радиоизлъчвания от различни звезди, използвайки радиотелескопа MeerKAT. MeerKAT е система от 64 антени, разположени в Национален парк MeerKAT в Южна Африка, и е един от най-модерните радиотелескопи в света.

През 2025 г. и началото на 2026 г. екипът забелязва нещо около Бета Живописец b. Планетата е открита през 2008 г. с помощта на директно изобразяване: астрономите виждат слаба светкавица от планетата, блокираща светлината на много по-ярката ѝ звезда родител. Тя е почти два пъти по-голяма от Юпитер и около 12 пъти по-масивна. Последващи наблюдения през май тази година помогнаха на екипа да определи точно радиоизлъчването от Бета Живописец b, което според Себалос съответства на „много силна магнитна активност“. „Успяхме да различим позициите на звездата и планетата и да определим, че радиацията наистина идва от планетата. Наистина разширяваме границите на това, което може да направи телескоп като този,“ подчерта Себалос.