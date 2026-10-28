След атаките с дронове в Румъния: Френски самолет ще патрулира над Черно море

Франция е изпратила самолет за морско патрулиране в Румъния, съобщиха от румънското министерство на отбраната.

Предислоцирането на машината "Атлантик 2" в базата "Михаил Когалничану" е временно. То има за цел подпомагане на идентифицирането на опасности за корабоплаването и засилване не защитата на критичната енергийна инфраструктура в Черно море.

Мисиите на машината за наблюдение над западната част на Черно море ще продължат до 6 ноември. Според съобщението, те допълват засилените патрулни мисии с кораби, хеликоптери и дронове на румънските военноморски сили след скорошните атаки с дронове срещу 8 товарни кораба край бреговете на България и Румъния.