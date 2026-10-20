След погрома в Италия: По-строги мерки и военни по улиците

След бурните протести и вандалските прояви в Милано, в центъра на града има засилено полицейско присъствие.

Според предложените нови мерки за сигурност, служителите на реда ще могат да задържат лица под 18 години за 12 часа в полицейските участъци, дори да не са извършили престъпления, но има доказателства, че са представлявали опасност. От Рим към Милано са насочени 500 войници, които ще следят за сигурността по улиците.

Празни супермаркети и пазари в Сицилия и цяла Южна Италия. Причината е протест на шофьорите на тежкотоварни автомобили заради високите цени на горивата и на транспортните разходи като цяло. Недоволството, което започна преди седмица с блокади на магистрали, доведе до сериозен срив на доставките на основни стоки и до дълги опашки по бензиностанциите. Правителството обеща помощ за превозвачите.

снимки: БТА