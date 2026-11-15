След репортаж на БНТ: Вълна от съпричастност към 16-годишния Тано

Големите беди са изпитания, в които можем да се премерим на думи, но можем да се докажем и на дела. Историята на 16-годишния Тано, който остана кръгъл сирак след жестоката катастрофата на АМ "Тракия", показа, че сред нас живеят хора, които могат да спасяват, защото правят светли избори. Разказваме ви история за помощта, която дава надежда и за човешката милост.

Огромна вълна от съпричастност след излъчения вчера репортаж за 16-годишното момче, което загуби баща си при трагедията на АМ "Тракия" и остана кръгъл сирак. Десетки хора поискаха да помогнат на Тано да продължи напред и не само това - така дадоха знак, че любовта към ближния е действие, а не коментар.

За Тонка Маринова подкрепата е неочаквана, защото дори напълно непознати протягат ръка за помощ към нея и внука ѝ.

Тонка Маринова, майка на Иван: “Много хора, откакто се разбра за сина ми, някои по 50, 100 по 200 помагат. Кой, както иска, кой, както обича. И две чанти багаж от Ямбол с храна, с продукти, с всичко. ”

В Стралджа съпричастността обедини и местните търговци, които поставиха кутии за дарения в своите магазини.

Кольо Колев, дарител: “Много добро семейство. Сега в момента в супермаркета има една кутийка, където пускаме пари. Подпомагаме това дете, защото детето е много добре. То е съученик на моята племенница и са приятели. Нямам думи, това дете много е преживяло. Все пак сме хора.” Неда, жител на Стралджа: “Училището на Тано също събират. И кой с каквото може помага. Няма да са излишни, каквито и да са помощите.”

След репортажа на БНТ десетки зрители, трогнати от съдбата на Тано, се свързаха с редакцията ни, за да предложат помощ. Сред тях е и българка, живееща в чужбина, която пожела да остане анонимна и изрази желание да помага на семейството не само в този труден момент, но и в бъдеще.

Днес Тонка е развълнувана от съпричастността, в която сякаш открива продължение на доброто, оставено от сина ѝ.

Тонка Маринова, майка на Иван: “Той беше много добър моят син, много добър. Помагаше на мен, на сина си, на всеки един срещнат тук, в Стралджа, въпреки че беше инвалид”.

А днес други помагат на неговите близки и им дават подкрепа и надежда за утрешния ден.

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ТОНКА МИХАЛЕВА МАРИНОВА