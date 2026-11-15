БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След репортаж на БНТ: Вълна от съпричастност към...
Чете се за: 03:30 мин.
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да...
Чете се за: 01:00 мин.
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на...
Чете се за: 06:52 мин.
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

След репортаж на БНТ: Вълна от съпричастност към 16-годишния Тано

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Големите беди са изпитания, в които можем да се премерим на думи, но можем да се докажем и на дела. Историята на 16-годишния Тано, който остана кръгъл сирак след жестоката катастрофата на АМ "Тракия", показа, че сред нас живеят хора, които могат да спасяват, защото правят светли избори. Разказваме ви история за помощта, която дава надежда и за човешката милост.

Огромна вълна от съпричастност след излъчения вчера репортаж за 16-годишното момче, което загуби баща си при трагедията на АМ "Тракия" и остана кръгъл сирак. Десетки хора поискаха да помогнат на Тано да продължи напред и не само това - така дадоха знак, че любовта към ближния е действие, а не коментар.

За Тонка Маринова подкрепата е неочаквана, защото дори напълно непознати протягат ръка за помощ към нея и внука ѝ.

Тонка Маринова, майка на Иван: “Много хора, откакто се разбра за сина ми, някои по 50, 100 по 200 помагат. Кой, както иска, кой, както обича. И две чанти багаж от Ямбол с храна, с продукти, с всичко. ”

В Стралджа съпричастността обедини и местните търговци, които поставиха кутии за дарения в своите магазини.

Кольо Колев, дарител: “Много добро семейство. Сега в момента в супермаркета има една кутийка, където пускаме пари. Подпомагаме това дете, защото детето е много добре. То е съученик на моята племенница и са приятели. Нямам думи, това дете много е преживяло. Все пак сме хора.”

Неда, жител на Стралджа: “Училището на Тано също събират. И кой с каквото може помага. Няма да са излишни, каквито и да са помощите.”

След репортажа на БНТ десетки зрители, трогнати от съдбата на Тано, се свързаха с редакцията ни, за да предложат помощ. Сред тях е и българка, живееща в чужбина, която пожела да остане анонимна и изрази желание да помага на семейството не само в този труден момент, но и в бъдеще.

Днес Тонка е развълнувана от съпричастността, в която сякаш открива продължение на доброто, оставено от сина ѝ.

Тонка Маринова, майка на Иван: “Той беше много добър моят син, много добър. Помагаше на мен, на сина си, на всеки един срещнат тук, в Стралджа, въпреки че беше инвалид”.

А днес други помагат на неговите близки и им дават подкрепа и надежда за утрешния ден.

Банкова сметка:

Банка: ЦКБ
IBAN: BG55 CECB 9790 10I3 8085 00 (Забележка - в IBAN-a има буква "главно i"(преди тройката), която се бърка с единица.)
ТОНКА МИХАЛЕВА МАРИНОВА

Водещи новини

След репортаж на БНТ: Вълна от съпричастност към 16-годишния Тано
След репортаж на БНТ: Вълна от съпричастност към 16-годишния Тано
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември Естония затваря всичките си гранични пунктове с Русия от 1 декември
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40% Мая Манолова за търговските вериги: Няма какво да ги жалим, при промоции слагат надценки до 40%
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Защо България остана на опашката в доставките на противогрипни ваксини? Защо България остана на опашката в доставките на противогрипни ваксини?
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Пациент е нападнал лекар от Спешното отделение в Ямбол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Стотици хиляди чехи на протест срещу реформа във финансирането на...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Случаят с Ива Михайлова: Реакции след подкаст в Ютюб
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Подкупи, тайници и поискани оставки: Корупционният скандал в...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ