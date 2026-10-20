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След само два изиграни мача, чехът Адам Бартош напуска тима на Нефтохимик 2010

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Спорт
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След само два изиграни мача, чехът Адам Бартош напуска тима на Нефтохимик 2010
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Носителят на Купата на България по волейбол Нефтохимик 2010 се раздели с Адам Бартош по взаимно съгласие, съобщиха от бургаския клуб.

"Нефтохимик благодари на 34-годишния чешки посрещач за съвместната работа и му пожелава здраве и бъдещи успехи!", написаха от клуба.

Бартош беше привлечен през това лято, но си тръгва още след турнира за Суперкупата на България, в който тимът му загуби финала от Левски. Опитният чех е играл за френските Тур, Ница и Нант, за белгийския Нолико Маасейк, а през последния сезон е бил състезател на израелския Макаби Тел Авив. Той е бивш национал на Чехия.

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#Адам Бартош #ВК Нефтохимик 2010 Бургас #ВК Нефтохимик 2010 (Бургас)

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